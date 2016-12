To døde og flere skadd i togulykke i India

Ulykken skjedde onsdag morgen nær byen Kanpur i delstaten Uttar Pradesh. En ansatt i togmyndighetene sier at to av vognene veltet av en bro og falt ned på kanten av en kanal. Ifølge lokalt politi er årsaken til ulykken ikke kjent.

Indias jernbanenett er et av verdens største, men også et av verdens farligste. En rapport utarbeidet på oppdrag fra myndighetene konkluderte i 2012 med at nærmere 15.000 mennesker årlig mister livet i jernbaneulykker i India.

Rapporten betegnet de mange ulykkene som «en årlig massakre».

I slutten av november omkom 120 personer i en togavsporing nord i landet, i det som var den verste ulykken siden 2010. (©NTB)