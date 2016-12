Russiske medier: Defekte flapser forårsaket flystyrt

Dette er etterforskernes konklusjon etter at flyets taleregistrator er analysert, ifølge nettstedet Life, som er kjent for å ha gode kontakter i Kreml.

Ifølge nettstedet var flygerens siste ord før styrten «helvete, flapsene ...», ifølge BBC.

Flapsene på vingene benyttes for å styre og stabilisere flyet, og de skal ha beveget seg feil i forhold til hverandre, noe som gjorde at flygerne mistet kontrollen fordi flyet befant seg i «en kritisk vinkel».

Årsaken til styrten er likevel ennå ikke fastslått, og den tidligere lederen for det russiske luftforsvaret avviser at feil ved flapsene kan ha forårsaket styrten. Han påpeker at det er standard prosedyre å trene på flapsesvikt.

– Dersom flapsene svikter, så er flygere trent i å håndtere det. Det er ikke noe problem i det hele tatt, sier Nikoali Antosjikn til det statlige russiske nyhetsbyrået RIA Novosti. (©NTB)