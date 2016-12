Riksadvokat ber om etterforskning av Netanyahu

En talskvinne for landets justisdepartementet ønsket ikke å kommentere saken, som først ble meldt av TV-stasjonen Kanal 10 onsdag. Det er foreløpig ikke opplyst hva Netanyahu er mistenkt for, eller hva sakene dreier seg om.

Kanal 10 hevder at den ene av de to sakene riksadvokat Avichai Mandelblit har undersøkt, ikke er kjent for offentligheten, ifølge Reuters.

Netanyahu har tidligere benektet å ha gjort noe ulovlig i forbindelse med kjøp av ubåter fra Tyskland. Mediene har i den saken rapportert en mulig interessekonflikt der Netanyahus advokat er involvert.

Tirsdag skrev den engelskspråklige avisa Times of Israel at Mandelblit ønsker å få oppklart hvorvidt Netanyahu har vært involvert i bestikkelser og svindel. (©NTB)