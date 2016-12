Skuespiller Carrie Fisher er død

Fisher er mest kjent for sin rolle som prinsesse Leia i «Star Wars»-filmene.

Hun døde tirsdag, bare noen dager etter at hun lillejulaften fikk hjerteinfarkt på et fly på vei fra London til Los Angeles, 15 minutter før landing. Hun ble lagt inn på intensivavdeling ved et sykehus i Los Angeles, der hun døde tirsdag.

– Det er med svært dyp sorg at Billie Lourd bekrefter at hennes kjære mor Carrie Fisher døde i dag morges klokken 8.55, heter det i en uttalelse fra familiens talsmann Simon Halls på vegne av Fishers datter.

– Hun var elsket av verden og vil bli dypt savnet. Hele vår familie takker dere for deres tanker og bønner, heter det videre i uttalelsen som er videreformidlet via People.

Den amerikanske skuespilleren var diagnostisert med bipolar lidelse. Hun var åpen om sine mentale problemer, samt sine år som misbruker av kokain og LSD. (©NTB)