Mange tekstilarbeidere sparket i Bangladesh etter protest

– Eierne har innledet fem tilfeller av rettslige skritt mot de uregjerlige arbeiderne, sier en talsmann for politiet, Nur Nabi.

Kilder i fagbevegelsen oppgir at 3.500 personer har mistet jobben, og at mange av dem som organiserte protestene, har måttet gå under jorden. Politiet hevder at det kun er personer som har brukt vold, som er fengslet.

Fabrikkene oppgis å produsere klær for kjente internasjonale merker som H & M, Zara og GAP.

– Virksomheten i fabrikkene er nå i gang igjen. Om lag 90 prosent av arbeiderne er tilbake på jobb, sier Nur Nabi.

Arbeidernes nåværende minimumslønn tilsvarer cirka 600 kroner i måneden, mens arbeiderne krever tre ganger så mye. Arbeidsgiverne har avvist kravet. (©NTB)