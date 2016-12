29 parlamentsmedlemmer forlater sørkoreansk parti

De 29 medlemmene har brutt med krefter i partiet som ønsker å forbli lojale til president Park Geun-hye, som nasjonalforsamlingen i desember stemte for å stille for riksrett. Før splittelsen hadde Parks konservative parti Saenuri (Ny verden) 128 av de 300 setene i parlamentet og partiet sitter dermed igjen med under en tredel av stemmene.

Utbryterne planlegger å starte et nytt parti som foreløpig har fått navnet Det nye konservative partiet. Ifølge nyhetsbyrået AP vil gruppen trolig prøve å få avtroppende FN-generalsekretær Ban Ki-moon til å stille som deres presidentkandidat ved valget neste år.

Ban har tidligere antydet at han vurderer å stille som presidentkandidat.

– Jeg vil ta en seriøs vurdering på hva jeg kan gjøre for landet mitt, sa han på en pressekonferanse i forrige uke. Han viste til den politiske uroen i landet, og sa han forstår at «befolkningen lengter etter en nytt og inkluderende lederskap.»

Den nåværende presidenten anklages for å være involvert i en korrupsjonsskandale tilknyttet venninnen Choi Son-sil. Choi er siktet for korrupsjon og maktmisbruk og anklages for å ha brukt sitt nære vennskap med presidenten til å påvirke regjeringen, samt til å presse selskaper til å gi store pengebeløp til en stiftelse hun selv skal ha beriket seg på. (©NTB)