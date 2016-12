Nevøen til Berlin-mistenkt innrømmer kontakt med onkelen

Anis Amri, som er mistenkt for å stå bak angrepet mot julemarkedet i Berlin, skal ha bedt nevøen om å slutte seg til IS.

Det har nevøen sagt i avhør etter at han ble pågrepet i Tunisia fredag, ifølge en uttalelse fra landets innenriksdepartement. Han har også sagt at Amri sendte han penger, slik at han skulle kunne reise til Tyskland.

I tillegg til nevøen ble to andre menn pågrepet i Tunisia samme dag.

De tre er mellom 18 og 27 år, og tunisiske myndigheter melder at de skal være medlemmer av et ekstremistisk nettverk. (©NTB)