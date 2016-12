Medier: Kaprere truer med å sprenge kapret fly på Malta

Maltas statsminister Joseph Muscat bekrefter på Twitter at han er informert om en mulig flykapring.

Flyet fra Afriqiyah Airways var på vei fra Sebha til Tripoli i Libya da det ble kapret, ifølge avisa Times of Malta. Avisa har fått informasjon som tyder på at to kaprere truer med å sprenge flyet med en bombe. (©NTB)