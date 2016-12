Dødstallet stiger etter fyrverkerieksplosjon i Mexico

Totalt 60 personer er skadd, og tilstanden til flere av dem er alvorlig. Flere barn ble sendt til USA for behandling etter å ha fått brannskader på over 90 prosent av kroppen.

Markedet i Tultepec nord for hovedstaden ble forvandlet til et dødelig inferno tirsdag ettermiddag. Ifølge lokale medier rommer markedet over 300 tonn fyrverkeri, og det kan ha vært så mange som 2.000 besøkende og 300 utstillere der da ulykken inntraff. (©NTB)