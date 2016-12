Svensk politi sjekket passasjerer på fly fra Berlin

Expressen erfarer at politiet hadde fått tips om at en passasjer på flyet lignet på 24-åringen, men det finnes ifølge avisa ingenting som tyder på at var den etterlyste tunisieren.

– Hendelsen er avsluttet, det er ingenting kriminelt, sier Kjell Lindgren ved Stockholm-politiet like før klokka 21.

Swedavia bekrefter at det dreier seg om et Air Berlin-fly som kom fra den tyske hovedstaden og landet klokka 18.35. Politiet kontrollerte identiteten til alle passasjerene, men har ikke bekreftet at det var Amri de lette etter.

En av passasjerene på Air Berlin-flyet forteller til P4 Stockholm at de måtte vente i en halvtime før de fikk komme inn i terminalbygget.

– I ankomsthallen ble vi møtt av politi som ba oss sette oss ned. Siden sjekket de pass og ID-papirer, sier han. (©NTB)