Familien ber Berlin-mistenkt overgi seg

– Om han kan høre meg, sier jeg til ham: Overgi deg selv til politiet, slik at familien kan få fred, sier Abdelkader Amri fra familiens hjem i Kairouan øst i Tunisia.

Tysk politi fant identitetspapirene til Anis Amri i lastebilen som ble brukt under terroraksjonen som kostet tolv mennesker livet. De fant også 24-åringens fingeravtrykk inne i bilen.

– Dersom broren min sto bak dette angrepet, så sier jeg til ham: Du brakte skam over familien, sier Abdelkader Amri. Han har fortsatt vanskelig for å tro at det var broren som sto bak massakren på julemarkedet i Berlin.

– Han kan ikke ha gjort dette, sier han.

Anis Amri er den yngste av ni søsken og vokste opp i fattigdom med skilte foreldre, forteller broren. (©NTB)