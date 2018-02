Gull-Håvard jakter på Heidens OL-dobbel

ntbsport

Det er bare Heiden som har vunnet både 500 og 1000 meter i samme OL. Amerikaneren gjorde det på hjemmebane i 1980 på vei mot en historisk storeslem: Han vant alle fem distanser i en skøyteoppvisning helt uten sidestykke.

Onsdag var det pressemøte i OL-landsbyen. Lorentzen kjørte gjennom åtte-ni intervjuer på 4.30 minutter hver.

– Jeg har sett litt av ham på YouTube. Det er jo imponerende. Det var selvfølgelig et annet nivå den gangen, men likevel. Han klarte jo alt. Han syklet jo Tour de France etterpå også, sier Lorentzen til NTB om Heiden.

– Kan det være noe for deg?

– Det skal ikke jeg legge meg ut på, sier Lorentzen og ler.

Knapt

Lorentzen vant 500-meteren på 34,41 mandag. Han stilnet hjemmepublikummet da han slo den sørkoreanske lederen Cha Min-kyu med 1/100.

Det var et par krevende dager for ham etter gullet. – Jeg har vært veldig sliten i hodet. Jeg sovnet ikke før ved 05-tiden natt til tirsdag. Det var også en del styr (medaljeutdeling) tirsdag, men nå føler jeg at det tar seg opp. Det kjentes bra ut på treningen tirsdag. Jeg kjenner at farten kommer fort, sier Lorentzen til NTB.

Gullmedaljen lå på nattbordet en armlengde unna natten etter triumfen.

Han er 25 år og ser for seg flere gode år på isen. – Men jeg kommer ikke til å fortsette og stange hodet i veggen om det skjer. Da finner jeg noe annet å gjøre. Jeg vil gjerne være med i idretten, kanskje som skøytetrener.

Tøft

Bergenseren føler seg fin to dager før 1000-meteren. Lorentzen lister opp fire nøkkelpunkter for NTB om hva som må til for å kunne gi et nytt gulløp. Det innebærer først å åpne på rundt 16,5 de første 200 meterne. Til slutt må han gjøre en sterk sistesving.

– Lykkes jeg med dette, er jeg sikker på at det blir medalje i hvert fall.

Trener Jeremy Wotherspoon sier at Nederlands Nuis, vant 1500-meteren tidligere i OL, er gullfavoritt.

– Medaljesjansen for Håvard er større på 1000 meter enn 500, men gullmuligheten nok noe mindre, sier canadieren.

