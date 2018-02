Hemmelighetsfull Christiansen satte OL-punktum

ntbsport

Fristilsstjernen ble nummer to i kvalifiseringen til lørdagens slopestylekonkurranse og tente håpet om en OL-medalje. I finalen mislyktes hun imidlertid i alle sine tre forsøk og fikk i tillegg et brutalt møte med den sørkoreanske snøen.

Etter konkurransen bekreftet Geilo-jenta at hun ikke ser for seg satsing mot OL i Beijing om fire år. 22-åringen avkreftet samtidig at hun avslutter skikarrieren helt og holdent.

– Jeg skal ikke legge opp, det har jeg bestemt meg for. Men det blir endringer, sa Christiansen – og tilføyde at hun fortsatt skal holde seg innen samme idrett.

– Hva slags endringer ser du for deg?

– Det blir fortsatt ski, men vi får se. Vi har litt på gang, både i form av tanker, ønsker og drømmer. Vi har noen prosjekter på gang, smilte Christiansen.

Kjærestetur neste

Med «vi» snakker hun om seg selv og sin nye manager. Sammen skal de stake ut kursen for 22-åringens videre karriere. På spørsmål om film er en del planene, svarte Christiansen:

– Ja, kanskje litt film. Jeg har funnet ut at det å konkurrere selvfølgelig er gøy, jeg elsker å vinne, men til sjuende og sist er det meg selv jeg har gjort dette for. Nå har jeg lyst til å bidra mer og gjøre noe for andre. Jeg tror det blir både gøy og spennende.

Flere detaljer ville hun ikke røpe om hva framtida bringer. At hun er helt ferdig som konkurransekjører er heller ikke hundre prosent sikkert.

– Jeg tror nok det blir flere konkurranser, men akkurat nå er ikke det det første jeg har tenkt å gjøre. Jeg tror ikke det blir verdenscup om to uker, for å si det sånn, smilte Geilo-jenta.

Den nærmeste tiden skal en sliten kropp få sårt tiltrengt hvile. Deretter skal hun blant annet ta stilling til deltakelse i den norske utgaven av X-Games – forutsatt at hun får invitasjon til å delta.

– Først og fremst må jeg nå ta noen uker og få kroppen i gang igjen. Jeg skal slappe av på kjæresteferie, smilte Christiansen, som ikke vet hvordan ferden går.

– Vi har ikke bestemt oss, så vi trenger tips. Jeg vil til et varmt sted langt vekk fra alt og alle, sa 22-åringen.

Manglet motivasjon

Niendeplassen i lørdagens slopestylekonkurranse kvelte så definitivt ikke det gode humøret. Christiansen ba om å bli trodd på at hun var fornøyd med å ha kommet seg til det som ble karrierens siste OL-start.

– Dette hadde føltes bittert hvis jeg hadde krasjet på det andre «runet» og slått meg skikkelig. Jeg trodde seriøst jeg skulle slå meg fordervet. At jeg kom meg ned halvveis på beina og avslutter sånn som dette, er jeg fornøyd med, sa Christiansen.

Den skadeplagede fristilsstjernen kvalifiserte seg for Pyeongchang-OL i aller siste kvalifiseringskonkurranse. Lenge hadde hun heller ikke lyst til å reise til Sør-Korea.

– De jeg har jobbet tettest med i det siste, vet hvor jævlig det har vært. Ut fra hvordan ting var i fjor høst, er jeg bare stolt over å være her. Da var jeg så langt nede og hadde ingen lyst til å kjøre OL. Det var ingenting som ga meg motivasjon med det, sa 22-åringen.

Motivasjon fant hun likevel i tide, og lørdag koste hun seg i den olympiske slopestylearenaen. Poengsummen hun fikk for sint beste «run» i kvalifiseringen hadde for øvrig holdt til sølv i finalen. I stedet ble det sveitsisk dobbeltseier til Sarah Höfflin og Mathilde Gremaud.

(©NTB)