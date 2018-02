Weng frykter for stafettplassen

ntbsport

Weng gikk inn til 11.-plass på torsdagens 10 kilometer fri teknikk. Det sto ikke i stil med forventningene, som var å kjempe om medalje.

– Jeg føler liksom at jeg bare går utpå der uten at jeg får opp farten. Det er litt frustrerende, men samtidig føler jeg at når jeg går sprint så har jeg litt fart også. Jeg vet liksom ikke helt hva som skjer, sa Weng til det norske pressekorpset.

– Jeg skulle gjerne ha gått fortere, men noen må bli nummer elleve også, det er sånn det er.

Mens Weng skuffet på 10 kilometeren, gikk Ragnhild Haga til gull, mens Marit Bjørgen tok bronse.

Weng ble nummer ni i skiathlon, mens hun ble utslått i semifinalen på sprinten. Lørdag er det stafett, og nå frykter Weng for at plassen på laget er i ferd med å glippe.

– Heldigvis er det ikke jeg som skal ta ut laget, men jeg føler at jeg gikk greit på klassiskdelen i skiathlon. Så jeg håper jeg får gå en klassisk etappe, men jeg skjønner også at dersom det er andre som er foran meg så er det sånn. Det får jeg liksom ikke gjort noe med, sier Weng.

