Nytt tap for curlinggutta, trangt OL-nåløye venter

ntbsport

Thomas Ulsrud og hans lag ga skip Kevin Koe og hans canadiske lag hard kamp, men greide ikke å utnytte sine sjanser og lot Canada «stjele» poeng både i 8. og 9. omgang da kampen ble avgjort.

Dermed tok Canada sin tredje strake seier i OL-turneringen, mens Norge står med to tap innledningsvis og har kommet skjevt ut i kampen om å gå videre fra grunnspillet.

– Det er blitt mye jevnere i toppen, og alle seirer teller, sa Ulsrud til NTB etter åpningstapet mot Japan.

Norge ledet 4-3 over Canada etter å ha scoret to poeng i 6. omgang, og fikk tilbake sistestein da Canada greide bare ett poeng i 7. omgang. Da var det Norge som så ut til å ha overtaket, men verken i 8. eller 9. omgang greide Ulsrud og hans lagkamerater å utnytte fordelen.

Det ble ett canadisk poeng i 8. omgang, da Ulsrud misset forsøket på å plassere siste stein i boet, og to nye i 9. omgang. Da feilet Ulsrud i et forsøk på å slå ut to canadiske steiner.

Tre poeng å hente inn ble for mye i den 10. og siste omgangen, og da det ble klart at det ikke gikk var kampen over.

På det norske laget spiller Håvard Vad Petersson, Christoffer Svae, Torger Nergaard og Ulsrud.

(©NTB)