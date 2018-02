Balotelli-dobbel da Nice tapte hjemme

ntbsport

Nice ledet 2-1 i det 67. minutt, men da fikk hjemmelagets Racine Coly rødt kort. Kort tid etter sto det 2-2, og et knapt kvarter før slutt var kampen snudd da Manuel Fernandes ble matchvinner. Sistnevnte ordnet hattrick for bortelaget.

Tidligere Liverpool- og Milan-spiller Balotelli sendte Nice i føringen allerede etter fire minutters spill. Samme mann doblet etter en knapp halvtime. Men bortelaget fra Russland kom tilbake. Fernandes reduserte like før pause, og to minutter etter Coly-exiten sto det 2-2. Mot slutten ble Fernandes dagens store helt for gjestene med sin tredje scoring.

Resultatet gjør at Nice har en tung oppgave foran seg før returoppgjøret i Russland om en uke.

