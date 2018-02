Arsenal straffet gavmilde Östersund

ntbsport

Östersund klarte mot alle odds å kvalifisere seg til europaligaens gruppespill. Eventyret nådde nye høyder da avansementet til 16-delsfinalen ble sikret. Der ventet selveste Arsenal.

Opplevelsen på hjemmebane ble imidlertid knallhard. Arsenal straffet personlige feil og var dødelig effektive. Scoringer fra Nacho Monreal og Mesut Özil scoret i tillegg til et selvmål fra Sotirios Papagiannopoulos sørget for at Arsenal tar med seg 3-0-seier fra bortebane før returoppgjøret i London om én uke.

– Vi gjorde en god jobb og kontrollerte ballen mot et godt lag. De slo Hertha Berlin her, og spilte 2-2 mot Athletic Bilbao, så de er et kvalitetslag, men fra vi scoret første målet hadde vi kontroll, sa Arsenal-manager Arsène Wenger til BT Sport.

– Vi får se om jeg sparer spillere i neste kamp. Kanskje, men vi vil vinne kampen så det er viktig at jeg setter på et lag som kan gjøre det, la han til.

Östersund misbrukte også et straffespark på overtid.

– Det var ikke vår dag. I første omgang får de enkle mål. Vi fikk ikke låne ballen engang, sa straffemisbrukeren Tom Petterson til svensk Kanal 5.

– Jeg bestemte meg tidlig for hvor jeg skulle sette ballen på straffesparket. Det var ikke hardt nok. Det var for dårlig, fortsatte han.

Vinterlige forhold

Det engelske storlaget ankom Sverige og minusgrader onsdag, men så ikke ut til å være preget av det skandinaviske været og det å spille på kunstgress foran knappe 6000 tilskuere i Östersund.

Engelskmennene spilte hjemmelaget lave i innledningen, og da Aly Keita enkelt slapp et skudd fra Alex Iwobi etter 13 minutter var Nacho Monreal nådeløs på returen.

Mål nummer to kom etter svakt forsvarsspill. Tom Petterson rotet det til med en klarering og serverte Henrikh Mkhitaryan på sølvfat. Armeneren, som måtte spille med draktnummer 77 for anledningen siden Alexis Sánchez har vært registrert med hans draktnummer 7 i gruppespillet, brant til og skjøt via ryggen til Sotirios Papagiannopoulos og i mål i det 24. minutt.

Hjemmelagets Saman Ghoddos smalt til fra distanse og testet David Ospina fem minutter senere, men keeperen fikk fistet ballen over tverrliggeren.

Wow-faktor

Mesut Özil la ut en video på Instagram da Arsenals fly var over det snødekte svenske landskapet på vei til kampen, med teksten «Woooooooww», og viste wow-faktor i andre omgang. Tyskeren kombinerte fint med Mkhitaryan før han pirket ballen under Keita inne i 16-meteren i det 58. minutt.

Östersund fikk sjansen fra straffemerket på overtid, men Tom Petterson skjøt rett i fanget på David Ospina.

Arsenal har dermed storkontroll før returoppgjøret.

Östersund overrasket da de tok seg videre fra gruppespillet med tre seirer, to uavgjorte og kun et tap (0-1 borte mot Athletic Bilbao).

Arsenal spiller europaligafotball ettersom London-laget i vår endte utenfor mesterligaplassene for første gang på over 20 år. I gruppespillet brukte Wenger et tydelig reservepreget lag, men gikk likevel komfortabelt videre.

