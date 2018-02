Norsk storeslem i OL-skiathlon

ntbsport

Simen Hegstad Krüger fikk en marerittstart i Sør-Korea. 24-åringen gikk i bakken etter kun noen få hundre meter, og tok med seg blant andre Calle Halfvarsson. Nordmannen måtte ha en ny stav, og måtte slite for å jobbe seg opp igjen til teten. Halfvarsson endte med å stå av.

Med Krüger i bakleksa prøvde klassiskeksperten Iivo Niskanen å gå solo allerede etter to kilometer, og fikk følge av Hans Christer Holund. Johannes Høsflot Klæbo og Martin Johnsrud Sundby hang også bra med.

Niskanen avsluttet hardkjøret med knappe fem kilometer igjen av klassiskdelen, og overlot teten til Sundby. Røa-løperen satte imidlertid ikke inn det verste tempoet, og favorittene var samlet til skibytte.

Rykk

De norske fortsatte å prege teten, og med ni kilometer igjen av rennet smelte Holund til i den tøffe bakken. OL-konge i Sotsji og tittelforsvarer på distansen, Dario Cologna, måtte tette luka til Holund.

På den neste runden var det Krügers tur. Ulykkesfuglen fra tidligere i løpet fikk flere meter og ledet med ni sekunder ned til forfølgerne. Forspranget økte og økte mens Krügers lagkamerater forholdt seg passive.

Etter at forspranget nesten var oppe i et halvminutt fikk de norske lagkameratene frie tøyler. Det førte til at Sundby og Holund distanserte konkurrentene, deriblant Klæbo.

Debut

Krüger vant sitt første OL-gull i debuten på overlegent vis. Det var også første gang de norske herrene vant gull på distansen.

Sundby slo Holund i kampen om sølvet. OAR-utøver Denis Spitsov ble nummer fire. Klæbo gikk i mål til tiendeplass.

– Det ble scenarioet jeg fryktet. Det ble gått hardt fra starten av. Med en gang gutta dro til på skøytinga var det lite å svare med. Da må jeg ta til takke med en tiendeplass, sa Klæbo til Eurosport.

Langrennsherrene skal ut i OL-løypene igjen tirsdag. Da står sprint i klassisk stil på programmet. Der stiller Klæbo som en av de aller største favorittene.

– Det blir spennende på tirsdag, så får vi bare lade kanonen, sa Klæbo.

