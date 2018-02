Halvparten tror norske OL-utøvere er like rene som konkurrentene 

ntbsport

Undersøkelsen, som Respons Analyse har gjort for VG, viser at 48 prosent av det norske folk mener Norge er «like rene» som andre nasjoner. For fire år siden var tallet i 20,6 prosent.

Årets undersøkelse viser også at 58 prosent tror at det ikke finnes norske OL-utøvere som har dopet seg, og at 45 prosent tror Norge er renere enn andre nasjoner.

Tallene fra den ferske undersøkelsen viser også at tre av ti nordmenn tror at det finnes norske OL-utøvere som har brukt eller bruker dopingmidler.

– Vi leser statistikken slik at flere nordmenn enn tidligere har tillit til at norske utøvere er rene. Det er hyggelig at det er en tydelig, positiv fremgang i dette spørsmålet, samtidig må vi være ydmyke overfor at det følelsesmessige grunnlaget, for slike undersøkelser kan svinge, svarer toppidrettssjef Tore Øvrebø til avisen etter å ha sett hovedtallene i undersøkelsen.

Han sier de ønsker at det norske folk skal oppfatte at norsk toppidrett er bygget på en god treningskultur, hardt arbeid tydelige verdier og klare antidopingholdninger.

– Utøverne som går inn dørene på Olympiatoppen vet hvilken kultur de møter og tilhører, og hvilke verdier som gjelder i norsk toppidrett. I det perspektivet skulle vi ønske at de som er spurt har tro på at alle norske utøvere er rene, sier Øvrebø.

(©NTB)