Knusende hjemmetap for Zuccas Rangers 

Dermed forsterkes spekulasjonene ytterligere om at Rangers-ledelsen vil bytte bort mange av sine høyt lønnede stjerner for å bygge et nytt lag for framtiden. Mats Zuccarellos framtid i klubben kan stå i fare, og nordmannen innrømmer overfor VG at situasjonen påvirker ham.

– Jeg kan bare prate for meg selv. Vi er mennesker og blir påminnet om dette hele tiden. Jeg tenker på det, om dette er den siste kampen for klubben. Jeg skal ikke skylde på det, men det er uroligheter, sier en tydelig misfornøyd Zuccarello til VG.

Overgangsfristen i NHL går ut 26. februar. Det går mot noen nervepirrende uker for tidenes beste norske ishockeyspiller. Onsdag spilte han sin 436. NHL-kamp.

Ingen bekymring

– Blir vi byttet bort til et annet NHL-lag, får vi spille med gode spillere der også, så det er jo ikke noe å bekymre seg for, sier Zucca.

Det var en annen av Rangers-stjernene som scoret det eneste målet for hjemmelaget. Rick Nash ordnet det hele på egen hånd da han satte inn det første målet etter fem minutters spill i Madison Square Garden onsdag kveld. Det ble den eneste scoringen for Rangers i oppgjøret mot Bruins.

Gjestene fra Boston utlignet ved Riley Nash kort tid etter. Fire minutter før første periode var over, hadde Bruins snudd kampen etter at Zdeno Chara satte inn 2-1.

I andre periode fortsatte Bruins-målene å komme. Patrice Bergeron scoret to ganger og Tim Schaller én gang. Etter midtperioden ledet Boston-laget 5-1. Men Bruins ga seg ikke med det. Sean Kuraly satte inn matchens siste scoring i tredje periode. Han fastsatte sluttresultatet til 6-1.

Sluttspillet i fare

Mats Zuccarello fikk et drøyt kvarter på isen denne gangen, men fikk ikke med seg noen poeng til egen assist- og målstatistikk. Nordmannen har gjort 300 poeng så langt i NHL og scoret 94 mål.

Rangers har tapt ti av de 13 siste kampene sine. Onsdagens tap var det fjerde på rad. Laget ligger sist i Metropolitan-divisjonen, og det begynner å bli langt opp til sluttspillplassen via å bli nummer tre i divisjonen eller komme med blant wild card-lagene.

