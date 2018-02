Lett for Frankfurt mot gavmilde Mainz

ntbsport

Mainz-keeper René Adler var tilbake etter lårskaden som hadde satt ham utenfor siden oktober. Han snublet i ballen og ga Ante Rebic lett spill da han scoret Eintracht Frankfurts ledermål i det 17. minutt.

Et selvmål av Alexander Hack doblet hjemmelagets ledelse tidlig i annen omgang, før et unødvendig balltap av Hack banet vei for Omar Mascarells 3-0-scoring en snau halvtime før slutt.

Mot slutten knuste Danny Latza alt håp om et Mainz-comeback ved å bli utvist.

Mainz-tilhengerne kom til lokaloppgjøret i kostymer for å markere det lokale karnevalet. Dommer Deniz Aytekin plukket tidlig opp en av godbitene som ble kastet fra tribunen og spiste den.

Det var siste gang Mainz-tilhengerne hadde grunn til å juble. De måtte se laget sitt komme sørgelig til kort og overøste egne spillere med hån og skjellsord etter kampen.

Eintracht Frankfurt, som var tapende finalist i fjor, er klar for en ny semifinale. Bayern München og Leverkusen sikret semifinalebilletter allerede tirsdag, mens Schalke og Wolfsburg gjør opp om den siste senere onsdag.

