Jansrud: – Alt annet enn medaljer i OL er uinteressant

– Det er hevet over enhver tvil at «the winner takes it all» i OL. Det handler om å komme på pallen, bak der er det ikke interessant, sier Jansrud til NTB da han forteller om hvor OL-lista ligger.

– Men det er vanskelig å spå i alpin hvor det er masse marginer involvert. Alt kan skje både med vær og annet, så man kan være uheldig på mange måter, sier han videre.

OL-tankene sier Jansrud vil dukke opp når han kommer til Sør-Korea, og det er ifølge 32-åringen ikke aktuelt å droppe renn for å finne OL-formen.

Hva gjelder å finne formen inn mot OL, virker det som Vinstra-gutten har kontroll på. Han har jo tross alt både gull, sølv og bronse fra tidligere OL. I 2010 (Vancouver) ble det sølv i storslalåm, mens det i Sotsji fire år senere ble både gull (super-G) og bronse (utfor).

Skal kjempe i toppen

Også Aksel Lund Svindal har tre OL-medaljer på CVn, alle fra Vancouver. Neste måned reiser Svindal til Pyeongchang der målet er å være med å kjempe i toppen.

– Er du med og kjemper i toppen har du muligheten til å vinne. Og på en god dag vinner du, på en dårlig dag er du rett bak de som vinner. Det er de siste hundredelene eller tidelene som er vanskelige å vite noe om før du ser resultatlista, sier Svindal.

Har mulighet på medalje

Aleksander Aamodt Kilde har ingen OL-medaljer fra før, men sier han har mulighet til å vinne en når februar kommer.

– Nå har sesongen vært sånn halvveis for meg, men i super-G har jeg muligheter for medalje, sier Kilde.

Men han sier at et godt OL for hans del vil være dersom han gjør gode løp hele veien.

Har én bronse

Henrik Kristoffersen, som vant bronse under vinterlekene i Sotsji i 2014, sier han ikke tenker på OL nå.

– Nei, ingenting. Eller jeg tenkte litt på det da jeg måtte bestemme hva slags størrelse jeg skulle ha på klærne, men det er det eneste. Det er såpass mye som skjer før det.

– Kanskje jeg tenker på det dagen før jeg drar, men jeg skal prøve å tenke minst mulig på det, legger han til.

– Hva er et godt OL for deg?

– Det er å kjøre fire gode omganger på ski, da er jeg fornøyd. Kjører jeg mine to beste omganger i mitt liv og blir nummer fem, så får jeg ikke gjort noe mer.

Gode muligheter

Men alpin-gutta bør ha et godt håp om medalje når lekene først starter. Aksel Lund Svindal leder utfor-cupen, mens Jansrud er nummer fem og Aleksander Aamodt Kilde nummer ti.

Jansrud leder super-G-konkurransen foran Svindal, mens Kilde er nummer åtte. Henrik Kristoffersen ligger som nummer to både slalåm og storslalåm. Kilde er nummer tolv i utforcupen og nummer åtte i super-G.

