IOC sier nei til 13 CAS-frikjente russere – nektes å delta i Pyeongchang

Dermed består den russiske OL-troppen i Sør-Korea av 169 inviterte utøvere. Russland er utestengt fra OL, men utvalgte utøvere får delta under nøytralt flagg.

De som ble frikjent i CAS-domstolen var ikke på listen over inviterte utøvere, men håpet IOC ville snu etter frikjennelsen.

Et IOC-panel har behandlet saken på nytt, men står på sitt. De 13 utøverne blir ikke invitert til vinter-OL.

IOC-oppgitt etter CAS-frikjennelse

Panelet «anbefaler enstemmig IOC om ikke å invitere disse 15 personene (13 utøvere og to trenere) til vinter-OL i Pyeongchang», het det i en pressemelding fra IOC.

– Vi har gjort det veldig tydelig at mangelen på sanksjoner fra CAS ikke betyr at du har rett til en invitasjon fra IOC, ettersom det er et privilegium for de russiske utøverne å bli invitert, sier IOC-president Thomas Bach.

IOC har rettet kritikk mot CAS-domstolens beslutning om å frikjenne en rekke russiske utøvere.

– Vi stiller oss litt undrende til kvaliteten på beslutningen, sier Bach.

Russland er anklaget for omfattende statsstøttet dopingmisbruk under Sotsji-OL i 2014. I desember ble landet utestengt fra OL, men 169 russere får delta under såkalt nøytralt flagg.

I Pyeongchang går russerne under betegnelsen «Olympiske aktive fra Russland» (OAR).

Gir ikke opp Ustjugov-ja

En som ikke ser ut til å få gå under OAR-betegnelsen er langrennsstjernen Sergej Ustjugov. Han var ikke en del av CAS-saken, men er blant dem som ikke IOC fant plass til på sin invitasjonsliste over de 169 utøverne som har fått OL-ja.

– Det er en vits. Jeg forstår ikke hvordan IOC tenker, sier Russlands langrennstrener Markus Cramer til svenske Aftonbladet.

– Min følelse er at IOC gjør alt for å motarbeide Russland. De vil helt enkelt ikke ha med de beste russiske langrennsløperne, for de vil ikke at de skal kunne komme hit og ta medaljer, raser Cramer.

Tester Ustjugovs ski

Ustjugov står klar til å kaste seg på første fly til Sør-Korea, dersom IOC i siste liten åpner OL-døra.

– Han er klar til å sette seg på et fly om han får grønt lys. Han har vært på treningsleir i Italia. Nå er han hjemme i Russland, hvor han bare venter på en beskjed, sier Cramer.

Den svenske storavisen har snakket med Ustjugovs nære venn Jevgenij Uftikov, som er smører for de russiske langrennsløperne.

– Jeg strigråt da jeg fikk se disse drittnyhetene om at han ikke får gå. Det er en syk situasjon. Han sitter hjemme og venter på beskjed. Trolig får han ikke komme, selv om vi vet at han er ren. Det er fullstendig feil, sier Uftikov.

– Se her. Dette er Sergejs ski. Jeg tester dem i tilfelle han får komme hit. Det eneste vi kan gjøre er å håpe, sier Ustjugovs gode venn.

CAS vil se nærmere kritikken fra IOC

Mandag morgen kom CAS-president John Coates med en pressemelding etter utspillet fra Bach om kvaliteten på arbeidet Idrettens voldgiftsrett har gjort i kaoset rundt de utestengte russerne.

– CAS har hørt utspillet til IOC-president Thomas Bach og anerkjenner bekymringene som er reist. Dette vil CAS undersøke grundig, sier Coates.

Han lovet samtidig at det vil bli offentliggjort grundige begrunnelser om utfallet i Idrettens voldgiftsrett.

