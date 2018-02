Stöckl gir Tande klarsignal – bare én ting kan felle verdensmesteren fra OL-start

ntbsport

Det betyr i klartekst at Tande allerede er lovet plass i normalbakken under Pyeongchang-OL 12. februar. Lørdag hoppet han seg opp fra fjerdeplass og vant rennet i tyske Willingen. Det var Tandes første verdenscupseier på over ett år.

– Det er en eller to (utøvere) som har en liten bonus, som Tande, som har prestert i det siste. Da blir det vanskelig, nesten umulig, ikke å ta han med. Da må Daniel gjøre noe jævlig dumt i bakken. Får han ikke til et eneste hopp (under trening i Pyeongchang), kan han ryke, men det er ikke sannsynlig. Han er sånn sett klar, bekrefter Stöckl overfor NTB.

– Resten må vi se an hvordan takler bakken, både i 90-meteren og storbakken, fortsetter østerrikeren.

Johann André Forfang, Andreas Stjernen, Robert Johansson og Anders Fannemel kjemper om de tre siste plassene på laget. Én får dermed en skuffelse i starten av vinterlekene.

Skremt av Lundby-dømming

Stöckl sier man ikke har trent ekstra i normalbakken, en bakkestørrelse som er helt borte i verdenscupen.

– Den er heldigvis ganske stor i Pyeongchang, og det kan være en fordel for oss. Vi liker store bakker, sier landslagssjefen.

Hopptreneren har derimot vært knallhard på trening. Det skal settes nedslag, siden det ofte skiller langt mindre i normalbakken enn i større bakker.

– Vi har trent ekstra på stil. Det har vi snakket mye om. Vi har gitt utøverne beskjed om å sette nedslag så ofte de kan på trening, for å være helt sikre på at det sitter. Stil er alltid avgjørende. Klarer du ikke nedslag, taper du, sier Stöckl.

Han fikk derimot bakoversveis da han fikk se TV-bildene som viste hvordan Maren Lundby ble bortdømt i Ljubno.

– Den skjønte jeg ikke. Hvordan kan det der skje på dette nivået? Jeg håper virkelig de som skal dømme i OL, kan bedre enn det der. Jeg blir forbannet dersom en OL-dommer ikke ser nedslaget. Det kan stå om tidelene. Selv i laghopp ser vi at det etter åtte hopp kan skille bare 0,3 poeng, sier Stöckl.

OL-dilemma

Nevnte Lundby fikk problemer i VM i fjor. Utstyr sprakk og ble ødelagt. Nå har hopperne forhåpentlig lært.

– Vi har med dobbelt av alt. Ski, støvler, hjelmer og alt hva dette måtte være. Du går gjennom alle tenkelige scenarioer, men du må alltid være fleksibel. For i et mesterskap dukker det alltid opp noe uventet, sier østerrikeren.

– Hva gjør du dersom en av dine kjemper om OL-gull, men får noe ødelagt før finaleomgangen? Beordrer du en på f.eks. 25.-plass til å gi fra seg utstyr?

– Det er umulig å svare på. Det blir veldig vanskelig. Utstyr er dessuten veldig individuelt. Det er ikke bare å bytte sko.

– Om det er eneste mulighet for å forsvare en førsteplass?

– Vanskelig spørsmål. Jeg vet ikke. Jeg må se når jeg kommer i en slik situasjon. Jeg klarer ikke svare deg nå. Skal jeg ta ifra en utøver sjansen til fordel for en annen? Hvilket signal gir det? Kanskje må vi bare innrømme at vi ikke var flinke nok med utstyr, sier Stöckl om det som kan bli et OL-dilemma av det sjeldne.

