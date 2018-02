Aubameyang med debutmål da Arsenal ydmyket Everton

ntbsport

Resultatet gjør at «The Gunners» knapper innpå nærmeste rival Tottenham i topp-fire-kampen, men Spurs har en kamp mindre spilt. Tabellsekser Arsenal er tre poeng bak London-naboen.

Etter 1-3-tapet borte mot Swansea sist fikk Arsenal oppreisning på eget gress lørdag. Pierre-Emerick Aubameyang scoret i debuten, Aaron Ramsey scoret tre og Henrikh Mkhitaryan bidro med tre målgivende pasninger i sin første kamp fra start siden overgangen fra Manchester United.

Dominic Calvert-Lewin gjorde Evertons trøstemål. Merseyside-laget ligger på tiendeplass i serien, 14 poeng bak Arsenal.

Pangstart

Det var knyttet store forventninger til Aubameyang, som nylig ble hentet fra tyske Borussia Dortmund. Han fikk se Ramsey sette inn 1-0 etter bare seks minutters spill. Åtte minutter etter doblet stopperen Laurent Koscielny ledelsen etter corner. Dermed var tonen satt fra vertene.

Og Arsenal ville ha mer før pause. Ramsey klinket inn 3-0 fra distanse via Everton-debutanten Eliaquim Mangala i det 19. spilleminutt.

Åtte minutter før hvilen var det Aubameyangs tur. Mkhitaryan spilte goalgetteren gjennom alene mot mål, og gaboneren gjorde ingen feil alene mot Everton-keeper Jordan Pickford. Han scoret med en lekker chip. Målet burde ha blitt annullert for offside, men det brydde naturlig nok hjemmefansen seg svært lite om.

Arsenal-back Nacho Monreal kunne ha økt til 5-0 ikke lenge etterpå, men headingen hans gikk i tverrliggeren og ut.

Trøstemål

Everton-manager Sam Allardyce kom trolig med noen sannhetsord i pausen, for bortelaget framsto friskere etter sidebytte. Samtidig tok trolig Arsenal-spillerne foten litt av gassen.

Tidligere Brann-spiller Oumar Niasse fikk en gyllen mulighet til å score etter innlegg fra tidligere Arsenal-spiller Theo Walcott, men avslutningen gikk i stolpen og ut.

Etter 64 minutter fikk Everton likevel sin redusering. Cuco Martina la inn fra venstre, og Dominic Calvert-Lewin stanget inn reduseringen.

Kvarteret før slutt sørget Ramsey for å sette inn sitt tredje mål for dagen. Mkhitaryan slo inn fra høyre, og armeneren fikk se lagkameraten plassere inn 5-1.

Et skår i gleden for Arsenal var at Petr Cech måtte ut med skade etter knappe 70 minutter. Han ble erstattet av David Ospina.

(©NTB)