Idrettsforbundet innsatte midlertidig leder for Italias fotballforbund

Fire avstemninger over ti timer sist mandag ga ikke nødvendig flertall for noen av de tre kandidatene til å bli ny president i FIGC. Vervet har vært ledig siden Carlo Tavecchia trakk seg etter Italias forlis i VM-kvalifiseringen i november.

Uten president har man heller ikke greid å ansette ny landslagssjef etter at Gian Piero Ventura fikk sparken.

CONI er Italias OL-komité, som er paraplyorganisasjon for all idrett i landet. Torsdag grep organisasjonen inn og oppnevnte sin generalsekretær Fabbricini til midlertidig kommissær for FIGC.

Tidligere forsvarsstjerne Alessandro Costacurta og Angelo Clarizia ble oppnevnt til visekommissærer.

Halvt år

– Jeg mener dette er den beste veien, og den rette, sa CONI-president Giovanni Malago, som la til at oppnevnelsene varer seks måneder og kan forlenges.

Fabriccini sa at han vil involvere de tre presidentkandidatene i arbeidet som venter. Det var amatørligapresident Cosimo Sibilia, Serie C-president Gabriele Gravina og spillerforeningens leder Damiano Tommasi.

Malago ble av Fabbricini oppnevnt som midlertidig leder for Serie A, som har vært uten leder siden april i fjor.

Mye å gjøre

– Det er så mange ting å gjøre, og vi må gjøre dem i rett tempo, sa han.

Langt oppe på lista står ansettelsen av ny landslagssjef.

– Vi begynner å snakke om det så snart vi går ut av dette rommet, sa Costacurta.

– Navnene er de som allerede er navnt, folk jeg spilte med og mot.

