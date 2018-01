Miljøbevisst Svindal kaster seg ut i klesbransjen

ntbsport

– Jeg skjønner hvorfor du spør, for det var ikke noe jeg trodde jeg skulle gjøre for et par tre år siden, sier Aksel Lund Svindal til NTB på spørsmål om hvorfor han har kastet seg ut i klesbransjen.

Da tanken om å lage klær ble født for rundt atten måneder siden, hadde Svindal en tanke om å gjøre noe unikt for miljøet. Resultatet er et nytt norsk bærekraftig klesmerke: «Greater than A», som allerede er i butikkene.

– Vi satte oss om mål at vi skulle være gode på bærekraft. Ting må selvfølgelig se bra ut, men vi tenker alltid nøye gjennom hva vi lager, hva vi lager det av, og hvordan det blir produsert, sier Svindal engasjert mens han peker og forklarer om forskjellige plagg fra kolleksjonen.

Kompost og pepper

– Den jakka er hundre prosent organisk materiale som kan resirkuleres, eller graves ned i hagen til kompost, sier Svindal og presiserer miljøaspektet i kolleksjonen.

– Tekstilindustrien har fått mye pepper for å være dårlig med tanke på miljøspørsmålet. Men det er der vi, som en av flere, kan prøve å dytte ting i riktig retning. Vi spør våre underleverandører om de har miljøvennlige alternativer. Ofte har de ikke det siden det ikke er så mange som spør etter det. Men hvis flere spør etter det så kan de begynne å produsere, sier han videre.

Flere norske idrettskjendiser har kastet seg ut i klesbransjen, men Svindal sier til NTB at han tidlig var klar på at han ikke ville ha navnet sitt på klesmerket.

– Vi må klare å selge produktene uten å bruke et kjent navn for å få oppmerksomhet. Produktet må være så bra at det står seg selv, sier han og legger til at selv om «A» fort kan linkes til fornavnet hans, kan det på mange måter være hva som helst.

Hundre prosent

Verken i bakken eller i klesproduksjonen gjør den norske alpinisten noe halvveis.

– Jeg gikk hundre prosent inn i prosjektet, på den måten jeg kan som aktiv idrettsutøver, og så lenge jeg har andre prosjekter gående. Mye av den største jobben gjorde vi mens jeg var skadd, sier han.

– Skal vi gjøre noe, må vi gjøre det ordentlig. Å gjøre det hundre prosent betyr ikke at jeg kan bruke hundre prosent av min tid, men at vi må ha med oss flinke folk, sier 35-åringen og legger til at han med seg på laget har den internasjonalt anerkjente designeren Jessy Heuvelink.

Svindal gjentar hvor viktig det er å gjøre ting på en skikkelig måte.

– Det mener jeg er alfa og omega for å lykkes uansett hva man driver med, om det er forretninger, idrett eller hva det måtte være.

