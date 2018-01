Karabatic på lønnstoppen, Sagosen får vel 6 mill. i året

ntbsport

Ingen av dem innfridde i EM. Frankrike vant søndag bronsekampen mot Danmark med 32-29. Norge kom seg ikke til semifinalen.

De spiller begge for Paris St. Germain der også fotballstjernen Neymar hører hjemme. Han skal der få utbetalt 360 millioner kroner årlig – etter skatt.

Karabatic er den best betalte håndballspilleren i verden. NTB har snakket med flere kilder med god innsikt i lønnsnivået innen håndballen. De er samstemte om at Karabatic får 13 millioner kroner årlig fra hovedstadsklubben.

Ned

Anslaget for Sagosen ligger på vel 7 millioner. Overfor NTB indikerer Sagosen at det nok ligger litt for høyt. Uansett er trønderen historiens best betalte norske håndballspiller.

Og lønnen hans kommer til å stige mye og raskt om han fortsetter å levere som ekspertisen forventer.

Sagosen måtte avslutte EM sist onsdag etter 28-25-seier over Sverige, men det gjorde at Norge ble slått ut med meget knapp margin på målforskjell.

Neste mulighet til medalje kommer i VM neste år. For å komme dit må Norge slå vinneren av Sveits og Bosnia i to avgjørende kvalifiseringskamper til sommeren.

(©NTB)