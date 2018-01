Karabatic skjøt Frankrike til EM-bronse mot Danmark

ntbsport

Danmark – Frankrike var av mange spådd som håndball-EMs finale, men de to gigantene i herrehåndball måtte i stedet måle krefter i søndagens bronsekamp.

Danskene satte fart i starten av første omgang og vingene Casper Mortensen og Hans Lindberg hadde begge scoret to mål da Danmark tok ledelsen 6-5 etter drøyt seks minutter.

Frankrike kom tilbake, og lagets største stjerne nådde en milepæl da han satte inn sitt 250. EM-mål til 13-12 for Frankrike. Karabatic spilte søndag sin 60. EM-kamp.

Dobbeltstraff

Rasmus Lauge gjorde det vanskeligere for Danmark da han fikk dobbeltstraff og måtte sitte i fire minutter mot slutten av første omgang. Lauge skaffet seg først en tominutter for en takling, før han klagde på seg ytterligere to minutter.

Tominutterne ble kostbare for Danmark, som lå under 14-17 til pause.

I andre omgang økte Frankrike til en firemålsledelse. På 24-20 etter 43 minutter hadde Karabatic notert seg for sju mål, mens Danmarks Lindberg hadde åtte.

Tverrligger og ut

Mikkel Hansen hadde et helt vilt forsøk med en underarm som kunne gjort at danskene kom to mål bak noen minutter senere, men skuddet, som kom mens Hansen var pakket inn av to dansker, spratt i tverrliggeren, ned på streken og ut.

Hans Lindberg nådde tosifret antall scoringer da han reduserte til 26-28, men Karabatic spilte sin beste kamp i mesterskapet med ni scoringer og Frankrike ga da aldri fra seg ledelsen. Karabatic og co. fikk et plaster på såret i form av bronse, da de nok helst skulle kjempet om gull senere søndag.

Karabatic ble kåret til banens beste i bronseduellen.

Frankrike havnet i bronsekamp etter å ha røket ut mot Spania. Danmark ble på sin side slått etter ekstraomganger mot nabo Sverige.

(©NTB)