De Bruyne og Sterling sendte City videre

Dermed lever drømmen om Wembley og cupgull videre for Manchester-laget.

Et skår i gleden for City var at fotrappe Leroy Sané måtte ut i pausen. Den tyske lynvingen ble stygt taklet av vertenes Joe Bennett like før hvilen, men så ut til å riste det av seg. Likevel ble Sané igjen i garderoben.

– Dommerne er nødt til å beskytte spillerne. Jeg er ingen lege, men Sané kommer til å være ute en stund, sa City-manager Pep Guardiola til BBC etter kampen.

Bennett slapp unna med gult kort, og det fikk City-fansen til å rase i sosiale medier. Også fra landslagshold kom det reaksjoner.

– Hei, Cardiff. Vi har en veldig viktig turnering i sommer (VM i Russland). Ikke skad spillerne våre, vær så snill, skrev det tyske fotballandslaget på Twitter etter episoden.

Utvist

Bennett fikk uansett marsjordre like før kampslutt. Han fikk sitt andre gule da han taklet innbytter Brahim Diaz.

– Det var uprofesjonelt av Joe. Kanskje hadde han ikke lyst til å bli med til Leeds til neste seriekamp. Han kommer til å måtte trene morgen, ettermiddag og kveld, det kan jeg røpe, sa en irritert Cardiff-manager Neil Warnock etter kampen.

Guardiolas spillere fikk akkurat den starten de ønsket seg på bortegress. Kevin De Bruyne var iskald da han trillet et frispark under muren og i mål etter bare åtte minutters spill i Cardiff. Spillerne i vertenes mur sto igjen som spørsmålstegn etter belgierens frekke scoring.

Raheem Sterling fastsatte sluttresultatet til 2-0 åtte minutter før pause. Han stanget ballen i mål etter et innlegg fra Bernardo Silva på venstresiden.

West Brom neste

City lot spillere som Ederson, Sergio Aguero og John Stones hvile i søndagens oppgjør, men de lyseblå tok seg likevel greit videre fra 4. runde.

Cardiff-spillerne prøvde å mobilisere til en snuoperasjon etter pause. Junior Hoilett, Kenneth Zohore og Anthony Pilkington fikk alle sine muligheter til å redusere, men det ville seg ikke for laget som Ole Gunnar Solskjær ledet i 2014.

City hadde også muligheter til å vinne med større sifre, men måtte nøye seg med tomålstriumf.

Guardiola og co. kan nå konsentrere seg om Premier League igjen. City er serieleder med klar margin på øverste nivå i engelsk fotball. Onsdag tar de lyseblå imot West Bromwich.

For Cardiff er cupeventyret ute. Waliserne må heller konsentrere seg om å rykke opp fra mesterskapsserien. Cardiff ligger foreløpig på tredjeplass på nivå to og er to poeng bak Derby på direkte opprykksplass. I neste serierunde venter Leeds på Elland Road for «The Bluebirds».

