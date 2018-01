Carlsen med historisk seier i storturnering etter omspill

ntbsport

Carlsen og Giri delte ledelsen etter lørdagens partier med 8,5 poeng. I søndagens siste runde møtte Carlsen sin tidligere VM-motstander Sergej Karjakin, og partiet mot russeren endte i remis. Hjemmehåpet Giri fikk også samme resultat mot den kinesiske 18-åringen Wei Yi.

Dermed var det duket for omspill for duoen over to lynsjakk-partier. Omspillet mellom Carlsen og Giri ble gjennomført etter at alle partiene i den siste runden var ferdig, og den norske verdenseneren fikk første parti med hvite brikker.

Carlsen fikk tidlig en fordel og ga seg ikke før Giri kastet inn håndkleet.

Motangrep

I det andre partiet spilte Giri med hvite brikker. Nederlenderen prøvde å presse Carlsen til å gjøre feil, men nordmannen gikk til motangrep og tvang fram remis.

– Jeg er veldig glad for å være ferdig. Det er lenge siden jeg har hatt en prestasjon i en slik type turnering, så jeg er utrolig fornøyd, sa Carlsen til TV 2.

– Giri har gjort en fantastisk turnering. Han kunne fort fortjent å vinne. Jeg hadde ikke hatt noe imot å dele seieren, men jeg måtte vinne da det ble omspill, smilte nordmannen.

Det var Carlsens sjette sammenlagtseier i den nederlandske turneringen. Ingen har klart det tidligere. Før årets utgave var han mestvinnende sammen med indiske Vishy Anand.

– Jeg er kjempefornøyd med det. Spesielt å vinne fire av de siste fem jeg har stilt opp i. I år var det også en ekstra sterk utgave, så jeg er kjempefornøyd, sa Carlsen.

Tari med remis

Etter remis i toppkampen mot Shakhryar Mamedyarov fredag dro Carlsen fram en seier mot Maksim Matlakov dagen derpå.

Det var hans fjerde seier på de siste seks partiene før søndagens avsluttende runde. Den sterke sluttspurten la grunnlaget for turneringsseieren.

Aryan Tari spilte remis mot Erwin L'Ami i siste runde. Den norske unggutten endte opp med seks av 13 mulige poeng i Challenger-delen av Wijk aan Zee-turneringen.

