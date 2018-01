Umbro: Manchester City-kontrakt for Diskerud 

ntbsport

Den Manchester-baserte sportstøygiganten Umbro - Diskeruds personlige sponsor - kunngjorde på Twitter lørdag at Diskerud har skrevet under på en kontrakt med Manchester City. Avtalen skal ha en varighet på fire og et halvt år.

– En stor mulighet for meg, uttaler «Mix» selv om avtalen, ifølge Umbro.

Nettstedet ESPN erfarer imidlertid at midtbanemannen trolig selges videre.

Nyheten har skapt stor forvirring i sosiale medier. Verken City eller New York City FC har kommet med en bekreftelse på avtalen, men ESPN melder at Diskeruds kontrakt med amerikanerne er terminert. Manchester City og New York City inngår for øvrig i City Football Group. Gruppen eier også klubber som Melbourne City i Australia og Yokohama F Marinos i Japan.

ESPN skriver at Diskerud ikke kommer til å trene med Manchester Citys førstelag, ei heller bli lånt ut til en klubb i City Football Group. Nettstedet hevder at 27-åringen sannsynligvis blir solgt videre eller lånt ut til en annen klubb.

Svenske Expressen omtaler også saken. Avisen, som har vært i kontakt med Daily Mail-journalist Jack Gaughan, skriver følgende:

– City skal ha tatt over Diskeruds kontrakt, etter at avtalen hans med New York gikk ut. At begge klubbene eies av City Football Group gir ytterligere forklaring på hvorfor Diskerud kobles sammen med Manchester City. Gaughan opplyser at Diskerud kommer til å ha tilgang til Manchester Citys treningsfasiliteter mens han leter etter en ny klubb, men at han ikke kommer til å trene med laget.

Diskerud var på lån fra New York City til svenske IFK Göteborg i 2017-sesongen.

(©NTB)