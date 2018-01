Mot OL-billett for Moan

ntbsport

Moan måtte stå over lørdagens langrenn i Seefeld med forkjølelse, men OL-konkurrent Magnus Krog imponerte ikke voldsomt, og dermed går nok den siste plassen til Moan som tross alt har klart kravene nedsatt av Olympiatoppen.

Det har ikke Krog.

Sportssjef Ivar Stuan ville ikke si noe definitivt etter lørdagens renn.

– Vi skal sette oss ned i kveld for å sende en innstilling på en femtemann til Olympiatoppen, og så kommer det en pressemelding i løpet av søndag formiddag. Vi får ta en runde på det.

– Er det så vanskelig?

– Nja. Vi må i hvert fall gjøre en grundig jobb. Det er viktig hvem det blir, for vi har ingen garanti for at alle holder seg friske i OL, sa Stuan til NTB.

Moan kom småsyk inn til helgen i Seefeld, og han klarte heller ikke å fullføre.

– Moan startet en på antibiotikakur lørdag. Vi får satse på at han kommer seg fort, sa Stuan.

