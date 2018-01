Odd vant mot overraskende motstander

ntbsport

Odd trodde laget skulle møte Shanghai Shenhua, som er en av Kinas mest profilerte klubber, men det var i stedet byrivalen Shenxin som møtte opp til kampen i La Manga.

Lauritsen er ny i Odd etter å ha pøst inn mål for Pors forrige sesong, da han var mestscorende spiller i Norges fire øverste divisjoner. Den nesten to meter høye spissen fikk en lovende debut da han gjorde både 1-0 og 2-0.

Annen omgang bar preg av at det ble gjort veldig mange bytter, men Fredrik Nordkvelle økte ledelsen før Shanghai Shenxin fikk sitt trøstemål.

Sandefjord-smell

Like fin var ikke dagen for Sandefjord, som fikk bank av 1.-divisjonslaget Mjøndalen på Nedre Eiker. Jonathan Lindseth og Yildren Ibrahimaj scoret to ganger hver for hjemmelaget, Mathias Fredriksen og Andreas Hellum en hver.

Håvard Storbæks redusering til 1-4 rett før pause var det eneste Sandefjord og klubbens nye trener Magnus Powell hadde å glede seg over.

(©NTB)