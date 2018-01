Malouda skal spille i Luxembourg

ntbsport

37-åringen har bodd i Luxembourg de siste månedene og har nå fått en avtale med Differdange som gjelder fram til sommeren.

– Han var ute etter en klubb å trene med, og vi ble enige om en avtale som gjør at han hjelper oss sesongen ut, sier klubbpresident Fabrizio Bei.

Han la til at Malouda har trent med klubben siden oktober.

Malouda venter på en avgjørelse fra Idrettens voldgiftsrett på sin anke etter at han i fjor ble utestengt fra internasjonale kamper for ulovlig å spille for Fransk Guyana i CONCACAF-mesterskapet.

Malouda har 80 landskamper for Frankrike og spilte i VM-finalen mot Italia i 2006.

