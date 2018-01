Remis for Carlsen mot Anand i Wijk aan Zee-turneringen

ntbsport

Carlsen spilte med svarte brikker, og etter 32 trekk ble spillerne enige om remis. Fram til da hadde sjakkcomputerne et lite overtak for den indiske sjakkveteranen, som har tapt to VM-dueller mot Carlsen.

– Følelsen er bra. Jeg kunne ikke håpet på mer enn dette, så jeg er kjempefornøyd, sier Magnus Carlsen til TV 2.

Etter ni spilte kamper er nordmannen med og kjemper om seieren i turneringen han har vunnet fire ganger. Hjemmehåpet Anish Giri vant sin kamp mot russeren Maxim Matlakov tirsdag og gikk opp i ledelsen alene med 6,5 poeng. Carlsen og Shakhryar Mamedyarov fra Aserbajdsjan følger på 6 poeng.

– Jeg må først og fremst fokusere på mitt eget spill. Jeg har noen spennende partier mot mine største konkurrenter i de neste rundene, sier Carlsen.

I 10. runde onsdag skal Carlsen spille med hvite brikker mot amerikanske Wesley So. Det var amerikaneren som vant fjorårets turnering foran blant andre Carlsen.

I Challenger-turneringen i Wijk aan Zee spilte en annen nordmann, Aryan Tari, også remis. Han møtte nederlenderen Benjamin Bok. I sammendraget har Tari fire poeng og er et stykke bak teten.

(©NTB)