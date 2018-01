FIFA vil bruke videodømming i fotball-VM

ntbsport

Flere ligaer har testet ut det såkalte VAR-systemet (videoassistentdommer) den siste tiden.

– VAR vil definitivt bli brukt. Det er flott med moderne teknologi i fotballen, for dette handler også om rettferdighet, sier FIFAs kommersielle direktør, Philippe LeFloc'h.

Allerede under VM i 2014 ble det brukt mållinjeteknologi. Nå tar FIFA et steg videre. Den endelige beslutningen om å åpne for VAR tas 2. mars.

Systemet skal brukes i tilfeller der det er en åpenbar tvil, som ved scoringer, straffespark, røde kort eller dersom dommeren har utpekt feil spiller.

(©NTB)