Scoringskåt Kane berget Tottenham-poeng

ntbsport

– Banen var tung i dag, noe regnet bidro til. Det bølget fram og tilbake. Vi er fornøyd med ett poeng, sa Southampton-kaptein Ryan Bertrand, ifølge BBC.

– Vi er skuffet, vi klarte ikke å kontrollere kampen som vi ønsket. Vi konsentrerer oss kun om oss selv med tanke på tabellen, men selvfølgelig er det (poengtapet) verre når rivalene vinner sine kamper, sa Spurs' Eric Dier.

Kane har nå scoret ni mål på sine fem siste starter i serien, ifølge statistikktjenesten Opta. Han har et scoringssnitt på 0,91 per seriekamp så langt i 2017/2018 (21 mål, 23 kamper). Liverpools Mohamed Salah (18 mål) er nestemann på listen.

Tottenham stilte uten Hugo Lloris og Christian Eriksen, som begge var syke. Resultatet betyr at laget tapte terreng til rivaler som Manchester United og Chelsea i tetstriden.

Under streken

Spurs er tabellfemmer i Premier League, to poeng bak Liverpool som har en kamp mindre spilt. Kane og co. har fem poeng opp til Chelsea og åtte til United. Avstanden opp til Manchester City på tabelltoppen er hele 20 poeng.

Southampton ligger fortsatt under streken med sine 22 poeng på 24 kamper.

Det var hjemmelaget som tok ledelsen på St. Mary's. En uheldig Davinson Sánchez i Spurs' backrekke skled ballen inn i eget mål, naturlig nok til hjemmefansens store fornøyelse.

Men jubelen stilnet kort tid etter. Premier League-toppscorer Kane brakte balanse i regnskapet med sitt 21. seriemål så langt denne sesongen. 24-åringen stanget inn utligningen etter en corner fra Ben Davies.

Store muligheter

Oppgjøret bølget fram og tilbake etter Kane-scoringen. Lagene sørget for en underholdende første omgang, men også annenomgangen bød på mye nerve.

Begge lag hadde muligheten til å score flere mål. Moussa Sissoko fikk en kjempemulighet etter at Kane hadde satt inn 1-1, men fra fem meter satte franskmannen ballen svakt utenfor mål. Vertenes Jack Stephens fikk en like stor mulighet etter en presis dødball fra James Ward-Prowse, men midtstopperens heading alene mot keeper gikk like utenfor.

Dele Alli prøvde seg fra distanse for Tottenham, men også hans forsøk strøk like utenfor.

Southampton fikk en eventyrlig mulighet til å sikre tre poeng på tampen av oppgjøret, men innbytter Michael Obafemi sleivet svakt utenfor fra ønskeposisjon inne i boksen. Også Tottenham fikk en gyllen mulighet i hektiske sluttminutter, men Harry Kanes avslutning fra skrå vinkel suste like utenfor. Dermed ebbet det ut i poengdeling.

(©NTB)