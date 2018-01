Nadymova vant historisk kombinertrenn

ntbsport

Russeren var best i hoppbakken og forsvarte ledelsen gjennom langrennet over 5 kilometer. Hun vant etter spurtduell med japanske Ayane Miyazaki, som hadde beste langrennstid.

Gyda Westvold Hansen ble beste norske på 7.-plass. Hun var nummer ni i hopprennet og noterte sjette beste langrennstid.

Det er meningen at kombinert for kvinner får både verdenscup og blir VM-gren fra henholdsvis 2019 og 2021. I 2022 har FIS foreslått kombinert for kvinner som OL-øvelse i Kina.

I mennenes kontinentalcuprenn på Rena lørdag ble det østerriksk dobbeltseier ved Thomas Jöbstl og Bernhard Flaschberger. Jens L. Oftebro ble beste norske på tredjeplass.

Truls Sønstehagen Johansen ble nummer seks, Einar L. Oftebro nummer sju og Sindre Ure Søtvik nummer ni. Sistnevnte leder kontinentalcupen sammenlagt etter 10 renn.

Det er nye renn søndag.

