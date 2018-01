Kamara bytter klubb i USA

ntbsport

Ifølge Nettavisen inngår nordmannen i en byttehandel, hvor den amerikanske landslagsspilleren Gyasi Zardes går til Kamaras tidligere klubb, Columbus Crew.

– Ola er i ekstase over å være klar for Los Angeles Galaxy. Det er den største og mest historiske klubben i MLS (den amerikanske toppdivisjonen), og det er en ære å spille for dem, sier Kamaras agent, Oskar Olsen.

Galaxy betaler angivelig 400.000 dollar (rundt 3,1 millioner kroner) for byttehandelen til Columbus Crew, som kan innkassere ytterligere 100.000 dollar (rundt 790.000 kroner) dersom Kamara scorer et visst antall mål i den amerikanske toppdivisjonen.

– Å få være spydspissen til LA Galaxy er en drøm for de fleste spisser i verden, og en stor anerkjennelse, samt et klapp på skulderen, for den tiden han har hatt i Columbus Crew, som ga ham den sjansen han trengte. Han er veldig takknemlig overfor dem og vil alltid følge med på Crew i fremtiden, sier Olsen.

De to klubbene skal ha kommet til enighet om en avtalen fredag kveld.

