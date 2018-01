Carlsen måtte slite for seier over kinesiske Hou

ntbsport

Det var Carlsens annen seier på sju partier i turneringen. Han har spilt remis i de fem andre partiene. Han står med 4,5 poeng og har ett poeng opp til ledende Shakhriyar Mamedyarov.

Carlsen i hvitt hadde et lite overtak, men ofret et tårn mot en springer for å få et materielt overtak. Da spillerne nærmest seg 40 trekk og ytterligere 50 minutters betenkningstid holdt Hou derimot fortsatt stand.

– En lettelse. Det var et tøft parti. Jeg fikk et tidlig overtak, men valgte kanskje litt feil underveis. Jeg regnet med at det gikk mot remis, men ville likevel utfordre henne, sa Carlsen til TV 2 om hvordan han til slutt fikk overtaket.

Den kinesiske storspilleren forsvarte seg glimrende og tok de riktige trekkene som kunne gitt henne remis. Hun gjorde derimot feilen som ga VM-vinneren overtaket han trengte, og etter 55 trekk måtte hun gi opp.

Søndag møter Carlsen engelskmannen Gawain Jones.

– Jeg har tatt igjen de andre spillerne. Det er mange tøffe partier igjen, ikke bare mot Mamedyarov. Jeg håper å kunne spille et godt parti søndag også, sa Carlsen.

Aryan Tari slo en annen kvinnelig sjakkspiller. Russiske Olga Girja ble slått i Challenger-turneringen. Partiet ble avgjort etter 38 trekk. Nordmannen har 3,5 poeng etter sju kamper.

(©NTB)