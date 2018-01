Buraas tror på flere pallplasser i Kitzbühel

ntbsport

– De årene jeg har vært her har det gått veldig bra. Og de årene jeg ikke har vært her har det gått dårlig, sier Hans Petter Buraas, som fort kan vise seg å være ett lite lykketroll for det norske alpinlandslaget i Østerrike.

NTB treffer gullmedaljevinneren fra Nagano-OL (1998) på toppen av Kitzbühel-løypa, og 42-åringen innrømmer glatt at det kribler i beina.

– Det kribler i beina idet jeg drar fra Norge og er på vei til Kitzbühel.

Fredag så han Aksel Lund Svindal vinne super-G-rennet foran Kjetil Jansrud, men det blir neppe de siste pallplasseringene her nede, tror Buraas.

Aldri vært så gode

– Det norske alpinlandslaget har vel aldri vært så sterkt noen gang. Vi husker Kjetil André Aamodt og Lasse Kjus som var uovervinnelige, men det er også disse her også, Jansrud og Svindal. Og så kommer det flere gode som banker på døra, som Kilde og de andre slalåmgutta. Det er en ekstremt bra gjeng, alle er gode og det er muligheter for alle sammen, sier Buraas.

Fredag var det fare for at super-G rennet skulle bli avlyst som følge av det kraftige snøfallet natt til rennet. Men rennet ble avviklet, dog halvannen time etter planen, og både start og målområdet ble flyttet.

Buraas mener Svindal og Jansrud er gode til å takle slike utfordringer, mye på grunn av rutinen.

– De har mye tyngde og erfaring, så dager som dette der ting blir litt spesielle, så skinner de to. Og dobbeltseier er bare helt rått, sier 42-åringen til NTB.

– Spennende

Lørdag er det utfor, søndag er det slalåm, renn Buraas selvfølgelig skal følge med fra bakken.

– Det blir spennende. Det har vært litt utfordringer med tanke på vær, føre og forhold, så det blir spennende om den nedre delen av bakken blir i god stand, slik at vi får et fullverdig renn. Hvis den ikke blir klar, er det likevel en begivenhet, avslutter Buraas med stor tro på flere norske pallplasser i Kitzbühel.

