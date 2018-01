Myrhol overrasket over Mørk-utspill

ntbsport

– Vi våknet opp på morgenen tirsdag til en veldig trist personalsak med Nora. Vi syntes det var kjedelig. En samlet tropp syntes det var utrolig trist at det kom ut på det tidspunktet det gjør og også måten, sier Myrhol på spørsmål fra NTB.

– Det første jeg gjør er å ringe Nora. Jeg forklarte mitt synspunkt. Vi er uenige om tidspunktet dette kommer ut på. Det skjer på en kampdag der det er vinn eller forsvinn for oss. Å få dette opp i fanget er vanskelig, legger landslagskapteinen til.

Norge er klar for hovedrunden etter 39-28-seier over Østerrike tirsdag.

Vrient

– Det har vært vanskelig for meg personlig og laget å konsentrere oss 100 prosent om kamp, sier Myrhol.

– Det er egentlig noe jeg er veldig motstander av, å kommunisere gjennom mediene. Jeg er vokst opp med og liker kommunikasjon face to face eller direkte. Jeg har sagt det jeg ønsker å si til Nora, også ved andre anledninger.

Dette sier Myrhol om utviklingen i saken:

– I Golden League (i oktober) er det spillere hos oss som kontakter Nora og sier at telefonen din sikkert er hacket. Dette gjør de for å støtte Nora. Så gikk det en lang periode og deretter blusset det opp rett før jul. Da ble jeg ordentlig informert. Da tok jeg kontakt med Nora og ønsket å høre hennes versjon.

Myrhol legger til følgende om at herrelandslagsspillere skal ha hatt befatning med Mørks private bilder:

– I alle saker er det forskjellige alvorlighetsgrader. Min helt klare oppfatning var at den alvorlighetsgraden som er innad i gruppen vår, den er veldig lav.

Langt nede

Myrhol understreker samtidig at han støtter Mørk.

– Det var veldig viktig for meg å fortelle at hele laget var på hennes parti og støttet henne, sa han og forsøkte i samtalen å oppklare hva som hadde skjedd.

– Hun var sikkert langt nede og er kanskje langt nede nå. Det var viktig å fortelle at vi ikke sendte bilder hit og dit og lo i garderoben. Jeg var ikke til stede i Golden League, og jeg hører jo også oldtiden til når det gjelder sosiale medier og bilder og alt det der, sier han.

– Men hvis man får et bilde inn på telefonen og sitter i garderoben og det er første gang det skjer, så er det naturlig at det blir en snakkis, tilføyer kapteinen.

– Tonen mellom Nora og meg var god (tirsdag), men jeg var også direkte. Jeg var veldig ærlig på at dette var feil tidspunkt, midt i et mesterskap. Min oppfattelse av saken er at Nora er vel så sur på håndballforbundets håndtering av dette som på oss, avslutter Myrhol.

