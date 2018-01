Maren Lundby får beholde suksesstreneren

ntbsport

Det er gode nyheter for verdenscupleder Maren Lundby.

– Det er veldig hyggelig å høre at Christian blir med videre. Det setter jeg veldig pris på, sier Lundby til NTB.

– Han er en utrolig flott fyr, ikke bare som trener, men som person. Han har vært treneren vår i seks år, er det vel nå. Jeg føler at han og Jermund Lunder er de to som har vært viktigst for utviklingen min i hoppbakken og på andre plan. Jeg er veldig glad for å høre at Christian blir med videre i nok en OL-syklus, sier Bøverbru-jenta.

Vil ha med duo videre

Nå kan Meyer jobbe med å få med seg resten av teamet fram til vinterlekene i 2022.

– Det er fantastisk å få en slik tilbakemelding fra en utøver som Maren, men dette hadde ikke vært mulig uten alle de andre som er med og bidrar i dette teamet. Jeg er glad for å være med å bidra til noe positivt, sier Meyer beskjedent.

Trønderen forteller om et svært tett og dynamisk samarbeid i teamet rundt hoppjentene. Meyer håper å få med seg både trener Jermund Lunder og servicemann Alexander Henningsen på veien mot Beijing-OL.

– Jeg har et stort ønske om at vi klarer å fortsette med samme støtteapparat og de samme folkene, sier Meyer.

– Ingenting er avklart, men vi skal samles etter sesongen og se hvordan vi skal organisere oss framover. Det gjenstår å se om alle ønsker å bli med videre, men jeg har en god følelse, sier den tidligere hopperen.

Viktig avklaring før OL

Han er raus med rosen til de andre i trenerteamet, som han ofte føler ikke får den anerkjennelsen de fortjener i mediene.

– Jermund er daglig trener på Lillehammer, slik som jeg er det i Trondheim. Han har Maren og Silje Opseth under sine vinger. Han er en utrolig viktig del av dette prosjektet. Han er en superdedikert og kunnskapsrik, og viser virkelig at han brenner for hoppsporten. Det han har tilført jentene i Lillehammer, er rett og slett klasse. Han er en av de viktigste bidragsyterne for at vi oppnår gode resultater, sier Meyer.

– Henningsen kom inn som ren servicemann, men har eskalert til å bli en som også legger ut mange flotte bilder fra turene våre. Han gjør oss kjent i sosiale flater. Han er også litt yngre enn Jermund og meg, og er dermed et bedre bindeledd inn mot jentene noen ganger, fortsetter landslagssjefen ivrig.

– Hvor viktig var det for din del å få en avklaring før OL i Pyeongchang?

– Det er vanskelig å svare på, for jeg har ikke vært i en slik situasjon tidligere, men det gir meg mer ro til å ha fokus på å jobbe for best mulig forutsetninger til jentene i konkurransene fremover, svarer Meyer.

(©NTB)