Vikings vant etter utrolig avslutning

Vikings-forsvaret dominerte lenge i søndagens kamp, og ved pause ledet hjemmelaget 17-0. Anført av quarterbackstjernen Drew Brees kom Saints voldsomt tilbake i siste halvdel og ledet både 21-20 og 24-23. Tiden så ut til å ha løpt ut for Vikings, men hjemmelaget avgjorde med et touchdown i aller siste forsøk.

Det var bare ti sekunder igjen da Case Keenum kastet en siste desperat pasning til Stefon Diggs. Det kokte helt over for Saints-forsvarer Marcus Williams, som «solgte» seg i et forsøk på å stoppe pasningen, og Diggs kunne uhindret løpe inn det som ble et touchdown fra 61 yards.

Keenum ble ikke draftet av noe NFL-lag, men nektet å gi opp proffdrømmen. Gjennom fem klubbskifter har han for det meste vært reserve, men grep sjansen med begge hender da han i fjor høst fikk starte for Vikings etter at Sam Bradford ble skadd.

– Jeg kan ikke forklare det som skjedde i dag. Vi var desperate, men vi ga ikke opp. Vi kjempet helt til slutt, sa Keenum etter en av de mest dramatiske avslutninger av en NFL-kamp noensinne.

Første gang

Selv om tiden var ute og Vikings hadde vunnet, måtte dommerne få lagene til å stille opp for ekstrapoengforsøket før kampen kunne avsluttes. Det tok lang tid, for dypt skuffede Saints-spillere hadde allerede gått i garderoben. Vikings prøvde ikke engang å score.

Aldri har et lag spilt Superbowl i sin egen arena. Vikings kan gjøre slutt på det, men da må Philadelphia Eagles slås på bortebane i semifinalen om en uke. I den andre semifinalen spiller tittelforsvarer New England Patriots mot Jacksonville Jaguars.

Patriots er den eneste av de fire klubbene som har vunnet Superbowl. Det har laget gjort fem ganger siden 2001, alle med Tom Brady som quarterback og Bill Belichick som trener. Tross iherdige rykter om bitre konflikter mellom Brady, Belichick og klubbeier Robert Kraft vant Patriots lørdag enkelt 35-14 over Tennessee Titans.

Mens Patriots har en superstjerne, har de tre andre semifinalistene lite ansette quarterbacker.

Outsidere

Blake Bortles førte Jaguars til 45-42-seier borte mot Pittsburgh Steelers selv om hjemmelagets quarterback Ben Roethlisberger noterte 469 pasningsyards og fem touchdownpasninger. Bortles hadde mer beskjeden statistikk (214 yards, ett touchdown), men ledet angrepsspillet med stor kløkt og satte løperback Leonard Fournette i posisjon til å løpe inn tre touchdown.

«Alle» trodde sesongen til Philadelphia Eagles var over da quarterbackkometen Carson Wentz ødela korsbåndet tidlig i desember. Reserven Nick Foles har overtruffet alle forventninger og førte lørdag laget til 15-10-seier over fjorårsfinalist Atlanta Falcons.

Foles vant quarterbackduellen med stjernen Matt Ryan og førte Eagles til klubbens første seier i en sluttspillkamp på ni år.

Søndag duellerer han med Case Keenum om en plass i Superbowl, mens Tom Brady og hans Patriots tar imot Bortles og hans Jaguars.

