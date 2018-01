Schmid kan ombestemme seg: – Vurderer en siste sesong

ntbsport

Datoen er 18. januar 2017. Jan Schmid har slitt med formsvikt og sykdom gjennom høsten og vinteren. Veteranen uttaler følgende til NTB:

– Jeg tar en vurdering etter hver sesong, men det må skje ekstremt mye rart for at jeg skal fortsette etter 2018-OL.

Ett år senere er situasjonen en helt annen. 34-åringen gikk inn til seier i verdenscuprennet i Val di Fiemme søndag. Han leder i tillegg verdenscupen sammenlagt, og det gir stor grunn til optimisme før vinterlekene i Pyeongchang om en knapp måned.

– Har du ombestemt deg med tanke på kombinertframtiden?

– Jeg tar en runde på det etter OL. Jeg er i hvert fall garantert ferdig etter neste år, sier Schmid til NTB.

OL kan avgjøre

Han røper at resultatene i Sør-Korea kan bli avgjørende. OL-uttaket er ikke gjort, men Schmid har gode kort på hånden.

– Går det enten fryktelig dårlig eller fryktelig bra i OL, så kan det hende at jeg gir meg.

– Så det må bare gå helt greit for at du skal fortsette?

– He he. Det er veldig vanskelig å definere. Vi får se, sier 34-åringen humrende.

Uansett er det klart at karrieren går mot slutten.

– Jeg har jo lyst til å gjøre andre ting etter hvert. Og det økonomiske er jo ikke veldig gunstig i denne idretten, minner Schmid om.

Hemmelig magefølelse

– Du har tidligere uttalt at du brenner for utvikling i treningsarbeidet. Gjelder det fortsatt? Kan det være en faktor til at du eventuelt fortsetter?

– Jeg liker jo å prøve ut nye ting. Finner man noe interessant å gjøre i treningsarbeidet, så kan det være en nøkkel (med tanke på lysten til å fortsette), svarer 34-åringen.

– Jeg skal ta vurderingen i løpet av mars, april og mai. Så får vi se, legger han til.

– Hva sier magefølelsen din per i dag? Blir du å se i kombinertsirkuset også neste sesong?

– Jeg har ikke så lyst til å svare på det. Jeg har en magefølelse, men den holder jeg for meg selv. Ting kan snu fort, sier han.

Godt forberedt

I januar og februar er det fullt OL-fokus for 34-åringen. Han gleder seg til å konkurrere i Sør-Korea, hvis han blir tatt med.

– Det ser bra ut, både for meg og for resten av laget. Selv har jeg ikke vært bedre forberedt til et OL før. Jeg har vært i god form så langt denne sesongen, og det gir en trygghet. Jeg fikk en liten prøvesmak på løypene under prøve-OL, og der gikk jeg bra, sier Schmid.

– Hva vil et eventuelt OL-gull bety for deg?

– Det vil være prikken over i-en. Jeg har til gode å gjøre det bra i et OL. Det er det jeg føler jeg mangler. Et gull hadde vært «helt konge», avslutter 34-åringen.

(©NTB)