Zuccarello fortvilet etter at Rangers ble ydmyket på hjemmebane

ntbsport

– Vi spilte dumt. Vi var dumme. Vi vil kanskje litt for mye og går oss bort overalt. Det er pinlig å spille sånn på hjemmebane. Vi blir regelrett pissa på til tider, med hvor dumme vi er med å gi bort tre mot to og to mot én, sier Zuccarello til Nettavisen.

Zuccarellos assist kom på Mika Zibanejads redusering til 2–5 etter halvspilt tredjeperiode, men Islanders hadde god kontroll mot slutten. Til slutt ble det femmålstap for Zucca og Rangers hjemme i Madison Square Garden.

– Akkurat så dumme som dette har jeg ikke sett oss før. Vi får håpe at det blir med én kamp og at vi skjønner alvoret i morgen, sier Zuccarello.

Anthony Beauvillier sendte Islanders i føringen etter seks minutters spill, men Kevin Hayes brakte balanse i regnskapet etter et knapt kvarters spill av førsteperioden. Like etter ordnet Shane Prince 2–1 for gjestene.

I midtperioden sørget Mathew Barzal (2) og nevnte Beauvillier for at Islanders gikk opp i 5–1. Rangers reduserte, men til ingen nytte. Bortelaget hadde fått et jerngrep om matchen. Thomas Hickey og Cal Clutterbuck fastsatte sluttresultatet til 7–2.

Zuccarello fikk totalt 17 minutter og 24 sekunder på isen for hjemmelaget.

Søndag møter Rangers Pittsburgh Penguins i Pennsylvania.

(©NTB)