Lundby i storform foran OL etter nok en seier

Lundby sikret dermed for første gang sin tredje strake seier i verdenscupen. Hun hoppet hele 98,5 meter i finaleomgangen og sikret seg 251,6 poeng. Verdenscuplederen fra Kolbukameratene utklasset dermed hoppdronningen Takanashi med 20,2 poeng.

– Jeg er veldig fornøyd. To gode hopp. Jeg vant i går, men gjorde likevel noen tekniske endringer. Jeg var mindre aggressiv i ovarennet. Det var tøft mentalt, men jeg er glad det fungerte, sier Lundby til FIS etter rennet.

Japanske Takanashi, som var på hjemmebane, endte på andreplass med 93 meter i finaleomgangen og 231,4 poeng. Japaneren forblir dermed én seier unna å bli tidenes mestvinnende hopper, uansett kjønn. Til nå har hun 53 verdenscupseirer.

Tyske Althaus sikret tredjeplassen med 89 meter i finaleomgangen og 230,2 poeng.

Lundby ledet allerede etter første omgang. Da var det Althaus som hadde andreplassen og Takanashi på tredje.

Det var to andre norske utøver med i søndagens hopprenn. Anna Odine Strøm kom på 15.-plass etter å ha hoppet 79 meter i finaleomgangen. Silje Opseth var like bak og endte på 17.-plass med en distanse på 83,5 meter i den andre og siste omgangen. De to fikk en poengsum på henholdsvis 187,8 og 185,1.

Neste runde i verdenscupen går i den japanske byen Zao.