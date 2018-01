Ishockey: Fem av fem for Storhamar mot Vålerenga

ntbsport

Joakim Jensen sendte Storhamar opp i både 1–0 og 2–0 midtveis i førsteperioden, før Robin Dahlstrøm punkterte matchen med sin 3-0-scoring knappe ti minutter før slutt i 3. periode. Thomas Olsen ordnet et trøstemål for VIF på tampen, men til ingen nytte. Dermed har Jensen og co. slått Vålerenga i alle fem kampene i grunnserien i 2017/2018.

Resultatet gjør at Storhamar befester sin posisjon på tabelltoppen. Laget har hele 18 poeng ned til Sparta, men sarpingene har to kamper til gode.

Kongsvinger fikk bank hjemme mot Lørenskog, også det lørdag. Bortelaget vant til slutt hele 6–1 mot tabelljumboen. Marc Hagel, Patrik Vaakaninen (2), Olai Sveine Johannessen, Mats Trygg og David Friedmann sørget for bortelagets mål. Christian Sivesind scoret helt på tampen for Kongsvinger.

Kongsvinger står med fattige 20 poeng så langt, Lørenskog har 37.

