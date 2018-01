To av tre ting stemmer for Olsbu

ntbsport

– Det er veldig kjedelig. Tre tilleggsminutter er ikke bra nok i det hele tatt, sa Olsbu til NTB etter at torsdagens normaldistanse i Ruhpolding endte med 26.-plass.

Hun ble slått med bare 2.58,4 minutter av vinneren (Dorothea Wierer, Italia) og ville trolig ha kjempet om seieren med full uttelling på standplass.

– Det er liggende som ødelegger for meg i dag. Det fysiske og stående er bra. Så det er i hvert fall to av tre ting som fungerer, og så er det den ene tingen jeg må jobbe med fram til OL. Jeg har noen konkurranser på meg, så dette skal jeg klare å løse, sa Froland-løperen optimistisk.

Olsbu sto over de individuelle rennene i Oberhof sist helg for å ha en lang treningsperiode på hjemmebane. På normaldistansen var hun ute etter å få gode svar etter konkurransepausen.

– Det fikk jeg absolutt. På stående skyting fikk jeg igjen bevist at jeg har kontroll. Dessverre bruker jeg altfor lang tid på standplass på liggende skyting, og jeg kjenner at det er en liten usikkerhet der, sier hun.

Stor forskjell

Olsbu har bestandig vært klart bedre på stående enn liggende skyting, og på innskytingen før løpene skyter hun én testserie på stående mot fire-fem ganger på liggende.

– Hvordan kan det være så stor forskjell på stående og liggende skyting?

– Det er to helt forskjellige ting. Jeg har alltid vært en ståendeskytter. Liggende er mer teknisk, og for min del er det disse småtekniske oppgavene jeg må jobbe mye med. Nå skal jeg tørrtrene og snakke litt med Stian (Eckhoff, landslagstrener) for å finne ut hva jeg kan gjøre bedre til de neste konkurransene.

Torsdag var det 30 dager igjen til skiskytterkvinnene åpner OL med sprint. Der er Olsbu, slik det ser ut nå, Norges største medaljehåp. Særlig hvis hun får kontroll på den liggende skytingen.

